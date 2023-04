Concert de Violon – Natacha TRIADOU Chemin du Tour de Ville Pujols Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Concert de Violon – Natacha TRIADOU Chemin du Tour de Ville, 29 avril 2023, Pujols. Concert de violon, organisé par les Amis de Pujols.

Natacha TRIADOU interprètera des oeuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Chemin du Tour de Ville Eglise Sainte Foy

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Violin concert, organized by the Friends of Pujols.

Natacha TRIADOU will play works by Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini. Concierto de violín, organizado por los Amigos de Pujols.

Natacha TRIADOU interpretará obras de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini. Violinkonzert, organisiert von den Amis de Pujols.

Natacha TRIADOU wird Werke von Bach, Locatelli, Albeniz, Biber und Paganini vortragen. Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

