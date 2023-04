Stages des vacances – Peinture Graphisme Modelage et Volume 7 Rue de Petit Tour, 17 avril 2023, Pujols.

Dans un espace adapté aux arts plastiques, vous pourrez pratiquer et expérimenter en étant accompagné. L’atelier est ouvert à tous, enfants et adultes. Il vous amène progressivement à vous exprimer et à prendre confiance en vous.

Sur inscription (8 places), matériel fourni..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 18:00:00.

7 Rue de Petit Tour L’Atelier Pernelle

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In a space adapted to the plastic arts, you will be able to practice and experiment while being accompanied. The workshop is open to all, children and adults. It will gradually lead you to express yourself and gain confidence in yourself.

On registration (8 places), material provided.

En un espacio adaptado a las artes plásticas, podrás practicar y experimentar con orientación. El taller está abierto a todos, niños y adultos. Te llevará poco a poco a expresarte y a ganar confianza en ti mismo.

Inscripción obligatoria (8 plazas), materiales proporcionados.

In einem Raum, der für bildende Kunst geeignet ist, können Sie unter Anleitung üben und experimentieren. Das Atelier ist offen für alle, Kinder und Erwachsene. Er führt Sie schrittweise dazu, sich auszudrücken und Selbstvertrauen zu gewinnen.

Nach Anmeldung (8 Plätze), Material wird gestellt.

