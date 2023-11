Jazz Manouche – Swing – ¨Pop Pujols Catégories d’Évènement: Gironde

Pujols Jazz Manouche – Swing – ¨Pop Pujols, 2 décembre 2023, Pujols. Pujols,Gironde Concert jazz manouche, Swing, Pop à Pujols à l’Antre-Gargouille.

Concert + sousoupe + délice de fromage + dessert 20 €

Réservation : 06 85 45 52 64.

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert jazz manouche, Swing, Pop in Pujols at l’Antre-Gargouille.

Concert + sousoupe + delicious cheese + dessert 20 ?

Booking: 06 85 45 52 64 Concierto de jazz gitano, swing y pop en Pujols l’Antre-Gargouille.

Concierto + sousoupe + delicioso queso + postre 20€

Reservas: 06 85 45 52 64 Konzert Gypsy-Jazz, Swing, Pop in Pujols im Antre-Gargouille.

Konzert + Sousoupe + Käsedelikatesse + Dessert 20 ?

