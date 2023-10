Soirée Gimboura Pujols, 18 novembre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Soirée Cochon de la Boule Moulietsoise à la salle des fêtes de Pujols sur Dordogne à 20h. Soirée animée par Christophe ancien DJ du Windsor.

Soirée conviviale et festive !

Infos et inscriptions : 07 84 96 96 39 (avant le 13/11).

2023-11-18

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Soirée Cochon by the Boule Moulietsoise at the salle des fêtes in Pujols sur Dordogne at 8pm. Hosted by Christophe, former DJ at Le Windsor.

A convivial, festive evening!

Info and registration: 07 84 96 96 39 (before 13/11)

Velada de cochon organizada por la Boule Moulietsoise en la sala del pueblo de Pujols sur Dordogne a las 20:00 h. Christophe, antiguo DJ de Le Windsor, será el anfitrión.

Una velada alegre y festiva

Información y reservas: 07 84 96 96 39 (antes del 13/11)

Schweinchenabend der Boule Moulietsoise im Festsaal von Pujols sur Dordogne um 20 Uhr. Der Abend wird von Christophe, dem ehemaligen DJ des Windsor, moderiert.

Geselliger und festlicher Abend!

Infos und Anmeldungen: 07 84 96 96 39 (vor dem 13.11.)

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Castillon-Pujols