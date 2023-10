Duo de musique irlandaise et écossaise Pujols, 3 novembre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Le duo Let’s Gow vous propose une soirée de musique irlandaise et écossaise le vendredi 3 novembre 2023.

Ambiance assurée pour nous faire voyager vers de vertes contrées ! ☘️.

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Let’s Gow duo presents an evening of Irish and Scottish music on Friday, November 3, 2023.

The atmosphere is guaranteed to take us on a journey to greener pastures! ????

Let’s Gow ofrecerá una velada de música irlandesa y escocesa el viernes 3 de noviembre de 2023.

El ambiente nos llevará a pastos más verdes! ????

Das Duo Let’s Gow bietet Ihnen am Freitag, den 3. November 2023, einen Abend mit irischer und schottischer Musik.

Die Stimmung ist garantiert, um uns in grüne Gefilde zu entführen! ????

