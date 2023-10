Duo de musique Irlandaise et Ecossaise Pujols, 3 novembre 2023, Pujols.

Duo de musique Ilandaise et Ecossaise Let’s Gow à l’Antre-Gargouille à Pujols à 19h30 accompagné d’un Irish Stew – ou gratin de légumes pour les végétariens – et boissons (bière, cidre…)

20€

Infos réservations : 06.83.45.64.

Let’s Gow Ilandaise and Scottish music duo at l’Antre-Gargouille in Pujols at 7:30pm with Irish Stew – or vegetable gratin for vegetarians – and drinks (beer, cider…)

20?

For reservations: 06.83.45.64

Let’s Gow Dúo de música irlandesa y escocesa en l’Antre-Gargouille de Pujols a las 19.30 h con estofado irlandés -o verduras gratinadas para los vegetarianos- y bebidas (cerveza, sidra…)

20?

Para reservas: 06.83.45.64

Ilandisch-schottisches Musikduo Let’s Gow im Antre-Gargouille in Pujols um 19:30 Uhr mit einem Irish Stew – oder Gemüsegratin für Vegetarier – und Getränken (Bier, Cidre…)

20?

Infos zu Reservierungen: 06.83.45.64

