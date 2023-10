Halloween party au restaurant Chez Sylvie by Malvina Pujols, 31 octobre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Halloween party au restaurant Chez Sylvie by Malvina à Pujols :

Animation, décoration, coctkails, plateau et planche de taps, musique, ambiance.

Menu unique à 25€.

Boisson de bienvenu offerte aux personnes déguisées et cadeaux pour les meilleurs déguisements.

Infos réservations : 05.57.40.50.10.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Halloween party at Chez Sylvie by Malvina in Pujols:

Entertainment, decoration, coctkails, tray and taps, music, atmosphere.

Single menu at 25?

Complimentary welcome drink for those in fancy dress, and gifts for the best costumes.

Booking info: 05.57.40.50.10

Fiesta de Halloween en Chez Sylvie by Malvina en Pujols:

Animación, decoración, coctkails, bandeja y tabla de grifos, música, ambiente.

Menú único a 25?

Bebida de bienvenida de cortesía para los disfrazados y regalos para los mejores disfraces.

Información para reservas: 05.57.40.50.10

Halloween-Party im Restaurant Chez Sylvie by Malvina in Pujols :

Animation, Dekoration, Koktkails, Tablett und Tappingbrett, Musik, Atmosphäre.

Einzigartiges Menü für 25?

Willkommensgetränk für verkleidete Personen und Geschenke für die besten Verkleidungen.

Infos zu den Reservierungen: 05.57.40.50.10

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Castillon-Pujols