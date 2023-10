Atelier petite boîte de socière Pujols, 15 octobre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Atelier petite boîte de sorcière, stage d’une journée pour réaliser une petite boîte sur le thème des sorcières.

Fabrication de la boîte, et d’éléments décoratifs

Pour adultes et grands enfants – 50€ matériaux fournis, « La Gargouille » vous offre un goûter l’après-midi !

Inscription : 06.83.45.52.64 antre.gargouille@gmail.com.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Atelier petite boîte de sorcière, one-day workshop to create a small box on the theme of witches.

Creation of the box and decorative elements

For adults and older children – 50? materials supplied, « La Gargouille » offers an afternoon snack!

Registration: 06.83.45.52.64 antre.gargouille@gmail.com

Pequeña caja de bruja, taller de un día para realizar una pequeña caja sobre el tema de las brujas.

Realización de la caja y elementos decorativos

Para adultos y niños mayores – 50? materiales proporcionados, ¡ »La Gargouille » ofrece una merienda!

Inscripción: 06.83.45.52.64 antre.gargouille@gmail.com

Workshop « Kleine Hexenschachtel », ein eintägiger Workshop zur Herstellung einer kleinen Schachtel zum Thema Hexen.

Herstellung der Schachtel und von dekorativen Elementen

Für Erwachsene und ältere Kinder – 50? Materialien werden gestellt, « La Gargouille » bietet Ihnen einen Nachmittagssnack an!

Anmeldung: 06.83.45.52.64 antre.gargouille@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Castillon-Pujols