Ambiance latino Janoarias Duo Pujols, 9 septembre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

musique mexicaine et sud-américaine !

Le samedi 9 septembre, venez écouter et bouger vos orteils avec Jano et Maria sur une ambiance latino.

« Jano Arias en duo »

18 euros apéro-concert – Pensez à réserver 06.83.45.52.64.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



mexican and south american music!

On Saturday, September 9, come and listen to and wiggle your toes with Jano and Maria on a Latino vibe.

« Jano Arias en duo

18 euros for aperitif and concert – please reserve 06.83.45.52.64

¡Música mexicana y sudamericana!

El sábado 9 de septiembre, ven a escuchar y mover los dedos de los pies con Jano y María en un ambiente latino.

« Dúo Jano Arias

18 euros apéro-concierto – No olvide reservar 06.83.45.52.64

mexikanische und südamerikanische Musik!

Am Samstag, den 9. September, können Sie mit Jano und Maria bei Latino-Atmosphäre zuhören und Ihre Zehen bewegen.

« Jano Arias als Duo »

18 Euro Aperitif-Konzert – Denken Sie an eine Reservierung 06.83.45.52.64

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Castillon-Pujols