Pop Heart solo concert Pujols, samedi 27 janvier 2024.

Pop Heart solo concert Pujols Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:30:00

fin : 2024-01-27

Concert Pops Heart Solo à 19h30 à l’Antre-gargouille à Pujols

Tom Lu au chant guitare(s) et harmonica vous propose les « Folk songs » des Bob Dylan, Young Neil et autres Tracy Chapman…

Concert + repas + dessert + 1 boisson : 20 €

Infos, réservation : 06.83.45.52.64

.

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Pop Heart solo concert Pujols a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Castillon-Pujols