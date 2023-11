Atelier parentalité PUJO Pujo, 29 novembre 2023, Pujo.

Pujo,Hautes-Pyrénées

Nous invitons les parents, grands-parents avec leurs enfants, petits-enfants à rejoindre les « Espaces Parents/Enfants » pour partager et se rencontrer sur des temps d’échanges et d’activités ludiques.

Après-midi conviviale avec goûter offert.

Au programme de ces ateliers : jeux de découverte, activités permettant de se détendre et de partager, des choses à refaire en famille.

Venez nombreux !.

2023-11-29 15:30:00 fin : 2023-11-29 17:00:00. EUR.

PUJO Salle des fêtes

Pujo 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



We invite parents, grandparents with their children and grandchildren to join our « Espaces Parents/Enfants » (Parent/Child Spaces), where they can meet and share ideas and enjoy playful activities.

Friendly afternoon with snack.

The program includes discovery games, activities to relax and share, and things to do again as a family.

Come one, come all!

Invitamos a los padres, abuelos con sus hijos y nietos a unirse a los « Espacios Padres/Infantes » para compartir y encontrarse en un momento de intercambio y actividades lúdicas.

Una tarde amistosa con una merienda.

El programa de estos talleres incluye juegos de descubrimiento, actividades para relajarse y compartir, y cosas para hacer de nuevo en familia.

¡Te esperamos!

Wir laden Eltern, Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern ein, sich den « Espaces Parents/Enfants » anzuschließen, um sich auszutauschen und sich bei spielerischen Aktivitäten zu treffen.

Gesellige Nachmittage mit einem kostenlosen Snack.

Auf dem Programm stehen Entdeckungsspiele, Aktivitäten zur Entspannung und zum Austausch sowie Dinge, die man mit der Familie nachmachen kann.

Kommen Sie zahlreich!

