Puivert MARCHÉ NOCTURNE Puivert, 16 août 2023, Puivert. Puivert,Aude A partir de 18h, marché nocturne autour du lac. Plus de 40 artisans locaux avec en majorité de l’alimentaire. Une animation musicale accompagnera votre soirée. Buvette et restauration sur place..

2023-08-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-16 . . Puivert 11230 Aude Occitanie

