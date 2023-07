MARCHÉ NOCTURNE Puivert, 2 août 2023, Puivert.

Puivert,Aude

A partir de 18h, marché nocturne autour du lac.

Plus de 40 artisans locaux avec en majorité de l’alimentaire.

Une animation musicale accompagnera votre soirée.

Buvette et restauration sur place..

2023-08-02 18:00:00 fin : 2023-08-02 . .

Puivert 11230 Aude Occitanie



From 6pm, night market around the lake.

More than 40 local artisans, mostly selling food.

Musical entertainment will accompany your evening.

Refreshments and snacks on site.

A partir de las 18:00, mercado nocturno alrededor del lago.

Más de 40 artesanos locales, principalmente de alimentación.

Animación musical acompañará la velada.

Refrescos y tentempiés in situ.

Ab 18 Uhr: Nachtmarkt rund um den See.

Mehr als 40 lokale Handwerker mit überwiegend Lebensmitteln.

Eine musikalische Unterhaltung begleitet Ihren Abend.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises