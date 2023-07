MARCHÉ NOCTURNE AVEC FEU D’ARTIFICE Puivert, 19 juillet 2023, Puivert.

Puivert,Aude

A partir de 18h, marché nocturne autour du lac.

Plus de 40 artisans locaux avec en majorité de l’alimentaire.

Une animation musicale FAM accompagnera votre soirée.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-19 18:00:00 fin : 2023-07-19 . .

Puivert 11230 Aude Occitanie



From 6pm, night market around the lake.

More than 40 local artisans, mostly selling food.

FAM musical entertainment will accompany your evening.

Refreshments and snacks on site.

A partir de las 18:00, mercado nocturno alrededor del lago.

Más de 40 artesanos locales, sobre todo de alimentación.

La animación musical de la FAM acompañará la velada.

Refrescos y comida in situ.

Ab 18 Uhr: Nachtmarkt rund um den See.

Mehr als 40 lokale Handwerker mit überwiegend Lebensmitteln.

Eine FAM-Musikanimation begleitet Ihren Abend.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises