À l’occasion des journées du patrimoine 2023, l’association « Les amis de la maison de l’Ardoise » en partenariat avec la ville de Rimogne ont demandé à l’association « Art numérique, patrimoine et territoire » de concevoir trois jours d’événements du 15 au 17 septembre autour du chevalement, afin de promouvoir et d’animer le site récemment rénové dans le cadre de la Fondation du patrimoine.

Ce chevalement minier, le dernier des Ardennes encore debout, est représentatif des puits d’extraction du temps de l’industrie minière et, plus particulièrement, de celle des ardoises. Il représente le pari fou et technologique de l’industrie, afin de rester concurrentiel dans les années 70, pari qui a malheureusement échoué.

Notre mission est de créer une installation numérique, immersive et participative autour de dernier.

Au son des bruits familiers qui parcouraient auparavant le village sous forme de bande son, le chevalement se transformera en Robot rétro future, symbole de la technologie qui doit tous nous sauver mais qui peut aussi parfois conduire à notre perte.

En réinterprétant de manière ludique ce symbole du passé, nous proposons une réinterprétation du passé tout en créant une dynamique de développement culturel sur le territoire.

Il initie le processus de création d’un ensemble d’évènements touristiques au cours de l’année, se répondant l’un et l’autre et affirmant l’identité de la marque « Village de l’ardoise »

En 1961 on inaugure en grande pompe ce bijou de technologie un chevalement de 31 mètres au faîtage et 120 mètres de profondeur à la verticale.

En 800 ans d’histoire c’est la première fois que les ardoisiers descendront mécaniquement grâce à un ascenseur.

En 1971 on ferme définitivement les fosses Ardoisières de Rimogne.

Le chevalement Saint Quentin n’aura travaillé que 10 ans.

Aujourd’hui il trône toujours au milieu du village.

Dernier symbole d’une histoire ardoisière séculaire, laissé pour mort et à l’abandon, juste bon à ferrailler pour certains comme nombre de chevalements de mines dans le Nord et en Lorraine.

Une jeune équipe municipale élue en 2015, renouvelée en 2020 se fixe comme objectif de relever le défi de la rénovation. Les choses se débloquent/concrétisent en 2021 avec l’aide de la Fondation du Patrimoine.

A l’heure actuelle les travaux sont terminés. Je vous invite à venir découvrir la tour Eiffel de Rimogne dès septembre et vous plonger au cœur de l’histoire ardoisière en visitant la Maison de l’ardoise qui se trouve à quelques pas.

Pour trouver le puits ? Rien de plus simple levez les yeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

