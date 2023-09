Cet évènement est passé Visite guidée d’un puits-fontaine commun de village Puits du village La Tublerie Breuil-Magné Catégories d’Évènement: Breuil-Magné

Charente-Maritime Visite guidée d’un puits-fontaine commun de village Puits du village La Tublerie Breuil-Magné, 17 septembre 2023, Breuil-Magné. Visite guidée d’un puits-fontaine commun de village Dimanche 17 septembre, 10h00 Puits du village La Tublerie Gratuit. Entrée libre. Non accessibilité PMR. Découvrez les fonctions du puits comme les droits de puisage inalénable attachés aux habitations du village. Profitez d’une visite du bâtiment, lieu de rencontre et de sociabilité autour de l’eau, indispensable à la vie quotidienne. Puits du village La Tublerie 17870 Breuil-Magné Breuil-Magné 17870 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 66 04 66 16 https://www.pays-rochefortais-alert.org/ C’est un puits-fontaine commun du village, avec un bâtiment pour protéger la source de toute souillure. Situé à 5 km du centre-ville de Rochefort. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©association PRA

