Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Puits du Forez et des environs – exposition – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

Puits du Forez et des environs – exposition – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Saint-Just-Saint-Rambert, 18 septembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert. Puits du Forez et des environs – exposition – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19 Quartier Saint-Rambert Chapelle Saint Jean

Saint-Just-Saint-Rambert Loire Saint-Just-Saint-Rambert Pierre Drevet a parcouru la campagne à la recherche des puits et vous propose de partir à leur découverte. Cette exposition constituée de 12 panneaux a été réalisée à partir de l’ouvrage « Puits du Forez et de ses environs » édité par Village de Forez. +33 4 77 52 08 97 http://memoire-patrimoine42.com/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu Saint-Just-Saint-Rambert Adresse Quartier Saint-Rambert Chapelle Saint Jean Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville 45.50116#4.24217