Le Dévoluy Initiation au puits des Bans Puits des Bans Le Dévoluy, 8 octobre 2023, Le Dévoluy. Initiation au puits des Bans Dimanche 8 octobre, 08h00 Puits des Bans inscription obligatoire, participation 10 euros. Comme chaque année depuis la création des JNSC, le Spéléo club de Gap propose une journée entièrement consacrée à l’initiation au puits des Bans. Cavité mytique du Dévoluy, vous pourrez y balader ou vous essayer aux techniques de corde. Puits des Bans 05250 Dévoluy Le Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Cote d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@speleoclub-gap.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 spéléo initiation Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Le Dévoluy Autres Lieu Puits des Bans Adresse 05250 Dévoluy Ville Le Dévoluy Departement Hautes-Alpes Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Puits des Bans Le Dévoluy latitude longitude 44.718197;5.916996

