Le puits d’eau potable Pasteur Puits d’eau potable Pasteur Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie Le puits d’eau potable Pasteur Puits d’eau potable Pasteur Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. Le puits d’eau potable Pasteur Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00 Puits d’eau potable Pasteur Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 25 personnes. Durée : 45 minutes Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du faubourg Montmélian. Un technicien vous dévoilera comment l’eau potable parvient du sous-sol au robinet.

Un technicien vous expliquera comment est géré l’eau potable sur le territoire de l’agglomération chambérienne. Une exposition historique compléte la visite.

Découvrez un aperçu en vidéo du puits Pasteur et de la source de Saint-Saturnin de Chambéry Puits d’eau potable Pasteur Rue Pasteur, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.grandchambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/ »}] [{« link »: « https://c.ledauphine.com/societe/2021/07/14/immersion-dans-deux-ouvrages-de-production-d-eau-potable-du-grand-chambery »}] Début de la construction du puits d’eau potable Pasteur en 1922 et mise en service en 1925. Découvrez d’où provient l’eau du robinet « La Nivolette » dans le contexte historique du quartier du faubourg Montmélian. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

