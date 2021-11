Lauzerte PUITS DE JOUR Lauzerte, Tarn-et-Garonne PIMFLOY PUITS DE JOUR Lauzerte Catégories d’évènement: Lauzerte

Dimanche 28 novembre, 19h30 PIMFLOY * Petit groupe local de rock « bio » sans pesticides, sans colorants, sans prétentions, fervents amateurs de British rock 60’s 70’s:

Kinks, Who, Clapton, Stones, Spencer Davis, Creedence Clearwater, Dylan, etc. .. Pour le plaisir d’interpréter des ballades et des riffs oubliés ou méconnus, mémoires d’une période légendaire. *

dimanche 28 novembre – 19h30 à 23h30

