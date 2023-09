Parenthèse musicale Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Parenthèse musicale 16 et 17 septembre Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine

Restitution musicale

A l’origine de ce projet, une rencontre de l’équipe du musée avec Raphaël et Théo du Groupe Terrenoire et l’ envie de croiser le patrimoine et la musique.

Les médiatrices culturelles ont fait découvrir aux enfants du centre social « l’Arlequin » l’histoire du Puits Couriot et celle des industries présentées au musée d’Art et d’Industrie.

Le dessinateur Zac Deloupy a dirigé le travail créatif des enfants à travers une démarche plastique. L’aboutissement du projet sera lors de la parade des Ancêtres à l’occasion du Festival de Terrenoire les 16 et 17 septembre au Château de la Perrotière.

Simultanément au musée d’Art et d’Industrie et au musée de la mine vous pourrez découvrir la création musicale réalisée par le groupe Terrenoire, Fils Cara et Brique Argent à partir des échanges avec les enfants pour la Parade des ancêtres.

Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 26 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr Classé Monument historique et Musée de France, le Puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial et muséographique à deux pas du centre ville de Saint-Étienne . Avec ses deux crassiers, et son chevalement, il est le dernier grand témoin de l’aventure minière du bassin stéphanois, et abrite depuis 1991 le Musée de la Mine de Saint-Étienne. Dans ses bâtiments, qui ont conservé leur authenticité et la trace du travail des hommes reconstituée depuis leur fermeture en 1973, il propose une découverte de l’univers de la mine sur les pas des mineurs, avec notamment une galerie souterraine. La visite d’1H15 fait découvrir la plupart des espaces parcourus quotidiennement par les mineurs : l’impressionnant lavabo (la « salle des pendus »), la lampisterie, mais aussi la salle de la machine d’extraction et la salle d’énergie. Une émouvante galerie souterraine reconstituée permet de comprendre les techniques d’exploitation et les conditions de travail, en empruntant un authentique train de mine. Les expositions, festivals, concerts, installations artistiques et la Fête de Sainte-Barbe (décembre) font de Couriot un lieu de vie et de culture de premier plan, qui est aujourd’hui le musée le plus fréquenté de la Loire avec plus de 60 000 visiteurs par an. Depuis 2012, Couriot a fait l’objet d’un important programme de travaux pour sauvegarder son patrimoine, rendre plus confortable votre venue et renouveler son parcours de visite. Découvrez dès maintenant les nouveaux espaces d’exposition : La Figure du mineur, La grande histoire de Couriot, Six siècles d’aventure houillère de Saint-Étienne et de son territoire, avec son nouvel audiovisuel. Couriot, c’est aussi un parc de 8 hectares pour tous, autour du chevalement, avec ses jeux pour enfants, ses aires de piquenique, et ses grandes pelouses. parc de stationnement (pour voitures et autocars) Bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Serge Prudhomme