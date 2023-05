Rendez vous aux jardins Puits Couriot, parc-musée de la mine, 4 juin 2023, Saint-Étienne.

Rendez vous aux jardins Dimanche 4 juin, 10h00 Puits Couriot, parc-musée de la mine Gratuit

Une journée placée sous le signe du jardin et de la nature !

Au programme :

• 14h : animation en famille « Four’mines et autres bestioles » ;

• 10h15 : visite surprise autour du jardin (durée : 1h15) ;

• 11h30 et 15h30 : visites flash « Le jardin du Carbonifère » (durée : 15mn) ;

• 14h à 17h30 : la fresque du Carbonifère, en continu. Petits et grands participent à la réalisation d’une grande fresque du paysage en s’inspirant des fossiles et des dessins du paléobotaniste Grand’Eury

Puits Couriot, parc-musée de la mine 3, boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 23 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr Exceptionnel ensemble classé au titre de « Monument historique », le puits Couriot a fait l’objet d’un nouvel aménagement. Prenant place sur l’ancien carreau de la mine, le parc est la dernière création de Michel Corajoud, grand prix national de l’urbanisme et du paysage. Attentif aux usages d’aujourd’hui, le parc joue avec le grand paysage et l’emblème de Saint-Étienne que constituent Couriot et ses deux crassiers. Entrée libre permanente pour le parc. Le musée est ouvert tous les jours sauf les lundis matin, les 1.01, 1.05, 14.07, 15.08, 1.11 et 25.12, en juillet et août de 10H à 12H45 (dernier départ de visite guidée à 11H) et de 14H à 19H (dernier départ de visite guidée à 17H30), le reste de l’année de 9H à 12H45 (dernier départ de visite guidée à 11H), et de 14H à 18H (dernier départ de visite guidée à 16H30). Réservation obligatoire pour les groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

©Couriot