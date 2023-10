Nuit européenne des musées au Musée de la Mine Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne, 13 mai 2023, Saint-Étienne.

SAMEDI 13 MAI DE 18H À MINUIT

Une occasion de (re)découvrir, en nocturne et gratuitement, le musée de la Mine de Saint-Étienne ! Vous y retrouverez des visites guidées, des ateliers, des lectures et enfin un spectacle. Les chanteurs de Kaléïvoxcope vont faire revivre les chansons stéphanoises des XIXe et XXe siècles.

Réservations sur place à partir de 18h uniquement.

Puits Couriot / Parc-musée de la mine Parc Joseph Sanguedolce, 3 boulevard maréchal Franchet d’Esperey, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 26 http://www.musee-mine.saint-etienne.fr Au cœur d’un site minier classé Monument historique, le puits Couriot est un exceptionnel ensemble patrimonial pour découvrir, en famille ou entre amis, l’univers du charbon et de ses hommes à deux pas du centre ville. Coordonnées GPS (parking musée, rue Charles Dupuy) : N 45°26.340’/E 4°22.611′

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

