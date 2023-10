APÉRO COMPOST Puits Carbone Quartier des Aouisses Ligny-en-Barrois, 25 novembre 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

En collaboration avec les service civique d’Unis Cité.

Échange de bonnes pratiques sur le compostage partagé lors d’un moment convivial autour d’un apéritif soft sucré/salé.

Organisé dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la réduction des déchets.

Gratuit.. Tout public

Samedi 2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 14:00:00. 0 EUR.

Puits Carbone Quartier des Aouisses Rue des Bergeronnettes

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



In collaboration with Unis Cité civic services.

Exchange best practices on shared composting over a sweet and sour aperitif.

Organized as part of Waste Reduction Awareness Week.

Free admission.

En colaboración con el servicio cívico Unis Cité.

Intercambio de buenas prácticas sobre compostaje compartido en torno a un aperitivo dulce y salado.

Organizado en el marco de la Semana de Concienciación sobre la Prevención de Residuos.

Entrada gratuita.

In Zusammenarbeit mit den Zivildienstleistenden von Unis Cité.

Austausch von Best Practices zum Thema gemeinsame Kompostierung während eines geselligen Moments bei einem süßen oder salzigen Aperitif.

Organisiert im Rahmen der Woche zur Sensibilisierung für die Abfallvermeidung.

Kostenlos.

