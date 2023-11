Daphné – La Légende de la Femme Oiseau MAISON DU PEUPLE Catégories d’Évènement: Hérault

Puisserguier Daphné – La Légende de la Femme Oiseau MAISON DU PEUPLE, 9 décembre 2023, PUISSERGUIER. Daphné – La Légende de la Femme Oiseau MAISON DU PEUPLE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Devenue interprète incontournable de Barbara depuis l’album Treize chansons de Barbara en 2012, la chanteuse Daphné rend aujourd’hui un nouvel hommage à la longue dame brune. Ce ne sont pas les grands succès de Barbara mais d’autres titres forts dont Daphné se saisit avec fantaisie, pour replonger dans une œuvre qui fascine toujours autant, vingt-cinq ans après la disparition de « la chanteuse de minuit ». Daphné Votre billet est ici MAISON DU PEUPLE PUISSERGUIER Avenue de la Gare Hérault 17.0

