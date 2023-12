CONCERT DU NOUVEL AN Puisserguier, 7 janvier 2024, Puisserguier.

Puisserguier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-01-07

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier et l’Association Musica Ubique vous proposent un concert du Nouvel An avec l’Orchestre Baroque de la Domitienne.

Cet ensemble, composé de 10 musiciens, a été fondé en 2003 par J.M. SAGNES et Ch. HAINSWORTH pour donner au public de la région l’occasion d’entendre la musique ancienne jouée avec un style authentique et vivant. Ce concert exceptionnel réunit cordes et basse continue, ainsi que des instruments à vent comme ce soir : hautbois, flûte, basson… Du baroque joué de façon éblouissante !

Entrée 10 € – gratuit pour les moins de 12 ans.

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



