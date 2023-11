TÉLÉTHON Puisserguier, 3 décembre 2023, Puisserguier.

Puisserguier,Hérault

Les Associations et les commerçants de Puisserguier et les villes alentours se mobilisent pour le Téléthon

Nous comptons sur votre présence et votre générosité pour les évènements proposés sur la journée..

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



The Associations and the shopkeepers of Puisserguier and the surrounding towns mobilize for the Telethon

We count on your presence and your generosity for the events proposed on the day.

Asociaciones y comerciantes de Puisserguier y de los pueblos de alrededor se movilizan para el Teletón

Contamos con su presencia y su generosidad para los eventos propuestos en el día.

Die Vereine und Geschäftsleute von Puisserguier und den umliegenden Städten mobilisieren sich für den Telethon

Wir zählen auf Ihre Anwesenheit und Ihre Großzügigkeit bei den Veranstaltungen, die an diesem Tag angeboten werden.

