CONCERT DE NOËL Puisserguier, 2 décembre 2023, Puisserguier.

Puisserguier,Hérault

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier organisent un concert de Noël avec les Petits Chanteurs de la Trinité de Beziers, dirigés par Emmanuel Caïzac et accompagnés par la pianiste Carole Dubois. Des pièces d’orgue alterneront avec les chants..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



Les Amis de l’Orgue de Puisserguier are organizing a Christmas concert with the Petits Chanteurs de la Trinité de Beziers, conducted by Emmanuel Caïzac and accompanied by pianist Carole Dubois. Organ pieces will alternate with carols.

Los Amigos del Órgano de Puisserguier organizan un concierto de Navidad con los Petits Chanteurs de la Trinité de Beziers, dirigidos por Emmanuel Caïzac y acompañados por la pianista Carole Dubois. Las piezas de órgano se alternarán con los villancicos.

Die Orgelfreunde von Puisserguier organisieren ein Weihnachtskonzert mit den Petits Chanteurs de la Trinité aus Beziers, die von Emmanuel Caïzac geleitet und von der Pianistin Carole Dubois begleitet werden. Orgelstücke werden sich mit den Liedern abwechseln.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN