PART’AGES – PARENTS-ENFANTS CYCLE D’ATELIERS 2023 Puisserguier, 14 octobre 2023, Puisserguier.

Puisserguier,Hérault

Des Ateliers Part’âges ainsi que des conférences se tiendront de septembre à décembre en entrée libre

Un temps en dehors du quotidien pour venir partager une activité ludique, jouer avec son enfant et rencontrer d’autres familles.

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



Part’âges workshops and conferences will be held from September to December, with free admission

Time away from the daily grind to share a fun activity, play with your child and meet other families

Los talleres y conferencias Part’âges se celebrarán de septiembre a diciembre con entrada gratuita

Tiempo lejos de la rutina diaria para compartir una actividad divertida, jugar con su hijo y conocer a otras familias

Part’âges-Workshops sowie Konferenzen finden von September bis Dezember bei freiem Eintritt statt

Zeit außerhalb des Alltags, um eine spielerische Aktivität zu teilen, mit seinem Kind zu spielen und andere Familien zu treffen

