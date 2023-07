EXPOSITION JOSÉ VINCENT Puisserguier, 29 juillet 2023, Puisserguier.

Puisserguier,Hérault

Pierre-François Comps reçoit José Vincent

Peinture acrylique et Mix Média

Exposition visible le mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30

Entrée libre.

Pierre-François Comps welcomes José Vincent

Acrylic painting and Mixed Media

Exhibition open Wednesday, Friday and Saturday, 9am to 12:30pm and 4pm to 6:30pm

Free admission

Pierre-François Comps da la bienvenida a José Vincent

Pintura acrílica y técnica mixta

Exposición abierta los miércoles, viernes y sábados, de 9h a 12h30 y de 16h a 18h30

Entrada gratuita

Pierre-François Comps empfängt José Vincent

Acrylmalerei und Medienmix

Ausstellung zu sehen am Mittwoch, Freitag und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr

Freier Eintritt

