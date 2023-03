FÊTE DE LA CLÉMENTINE, 28 mai 2023, Puisserguier .

FÊTE DE LA CLÉMENTINE

Rue de la Gai Sortie Puisserguier Hérault

2023-05-28 – 2023-05-28

Puisserguier

Hérault

.

Venez nombreux participer à la 4 ème fête de la Clémentine de Puisserguier de 10h à 18h à l’écomusée et sur les parkings alentours

De nombreuses animations seront au programme de cette journée conviviale :

· 10h : Ouverture du marché, des ateliers et des expositions

· 10 h 30 : Discours inauguration

· 12 h : Ouverture restauration (Food truck)

· 15 h : Olympiades, « revanche » inter régions des élu.e.s

· 17 h 30 : Tirage tombola

Toute la journée :

· Madame Florence Ferrari autrice et écrivaine Montpelliéraine sera la Marraine de la journée. Présentation entrecoupée de lectures de son roman : le passeur d’âmes (vie romancée de notre Père Abram)

· Grand marché gastronomie, vins et artisanat, producteurs et artisans locaux et auvergnats

· Expositions : » La Clémentine, une histoire entre Auvergne, Languedoc et Algérie » et « clémentine, livre et devinette » par les enfants de l’école Font Claire

· Jeux enfants : mikado, crockett, chamboule tout, ping pong, baby foot, grenouille, route de la clem,…

· Atelier mosaïque

· Atelier confection « tote bag »

· Balade poneys

· Fresque participative avec le graffeur Jerc

· Atelier initiation à la dégustation le « nez du vin » avec un vigneron et un œnologue.

· Olympiades revanche inter régions des élu.e.s

· Pesée jambon

· Visites de l’écomusée

· Animation musicale

· « CLEM » la mascotte

· Tombola gratuite avec billet d’entrée

Entrée et animations gratuites

Organisé par l’Ecomusée des Mémoires

4ème fête de la clémentine

+33 6 76 47 20 57 https://ecomusee-de-puisserguier.webnode.fr/

Puisserguier

