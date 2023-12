MARCHÉ TRADITIONNEL DE PUISSERGUIER Puisserguier, 1 janvier 2022, Puisserguier.

Puisserguier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-01-01

fin : 2022-12-31

Le vendredi matin de 8h à 12h sur la promenade (boulevard Victor Hugo).

Le long de cette jolie Promenade, à l’ombre des platanes, retrouvez de nombreux producteurs locaux sur un marché coloré et convivial aux accents locaux !.

A Puisserguier, la promenade longe les remparts du vieux village. Le marché est plus populaire, plus petit mais typique par sa composition. Beaucoup de producteurs : fruits juteux et parfumés et légumes de saison, olives de production locale, huîtres, fromages régionaux… Cafés, restaurants et visite du château ou du moulin à huile permettent de prolonger agréablement la visite.

Produits alimentaires, vestimentaires, fleurs, produits du terroir.

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN