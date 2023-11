Déjeuner dansant de Noël foyer rural Puisseguin Puisseguin, 17 décembre 2023T 12:00, Puisseguin.

Déjeuner dansant de Noël foyer rural Puisseguin Puisseguin Dimanche 17 décembre, 12h00

« Croqu’ La Vie Puisseguin » fête Noël le dimanche 17 décembre déjeuner dansant avec l’ orchestre »Anim’Usic Passion » Dimanche 17 décembre, 12h00 1

CROQU’ LA VIE

Puisseguin(33)

Fête noël

Dimanche 17 décembre 2023

Déjeuner dansant de Noël

avec l’ orchestre « Anim’Usic Passion »

Soupe de champagne et ses amuses bouches

Velouté de champignons

Foie gras mi-cuit et sa confiture de figue

Filet de sole sauce citronnée

Pause fraîcheur

Tournedos de boeuf et ses légumes

Fromage et salade

Vins

Crémant

Café

Digestif

Tarif: 37€

Renseignements: 06.23.83.26.52

foyer rural Puisseguin place de la mairie Puisseguin 33570 Gironde