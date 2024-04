Puissantes Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes, mercredi 20 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-20 14:00 – 18:30

Gratuit : oui

Exposition. « Puissantes » présente les témoignages de cinq femmes hébergées et accompagnées par le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de Nantes. Elles arrivent avec ou sans leurs enfants, de tous les continents et pour différentes raisons. Elles ont en commun d’avoir fui leur pays et de demander la protection de l’Etat français suites aux persécutions majoritairement liées au genre qu’elles ont subies et craignent encore de subir. Ces femmes ont accepté de s’engager dans le projet « Puissantes » pour que leur voix soit entendue. Si les maux, les douleurs ou les violences se disent, s’expriment, se crient, c’est bien leur force et leur résilience qui transparaissent dans l’exposition.Elles ont subi des violences liées à leur genre. Aujourd’hui, c’est leur force et leur PUISSANCE qui brillent à travers ces cinq portraits !L’exposition est une création du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile COALLIA à Nantes, premier CADA à offrir en France un accompagnement et un hébergement spécifiques à des femmes seules ou avec enfants. Exposition du 15 mars au 20 avril 2024 Dans le cadre de l’événement Place auX mondeS

Fonds documentaire Tissé Métisse Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/