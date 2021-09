Lille Gare Saint-Sauveur Lille, Nord “Puissance érotique et politique du clitoris” par Catherine Malabou Gare Saint-Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

"Puissance érotique et politique du clitoris" par Catherine Malabou

le jeudi 25 novembre

Si l’on excepte sa description par un médecin grec, au IIe siècle avant J.C, et sa courte réapparition, à la Renaissance, dans la première édition du Traité d’Ambroise Paré, le clitoris n’a trouvé son véritable statut anatomique qu’au XIXe siècle et son premier lieu théorique avec Freud qui le comparait à un pénis castré. C’est sur ce trajet chaotique encombré de préjugés et de considérations fantaisistes que revient Catherine Malabou. Partant du concept de plasticité des formes artistiques et l’étendant à la subjectivité en général, elle défend l’hypothèse que l’anarchisme représente en politique une « incarnation » de la plasticité. Se demandant s’il y a une place pour l’anarchie dans le corps féminin, elle propose le clitoris comme candidat à cette place. Parcours d’un chemin de pensée aussi stimulant qu’inédit.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Le clitoris n'a trouvé son statut anatomique qu'au XIXe siècle et son premier lieu théorique avec Freud qui le comparait à un pénis castré. C'est sur ce trajet chaotique que revient C. Malabou. Gare Saint-Sauveur

2021-11-25

