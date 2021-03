Puissance de la Commune Bibliothèque Goutte d’Or, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 juin 2021

de 19h à 21h

gratuit

Comment une insurrection parisienne de 72 jours a-t-elle pu marquer les pratiques et les imaginaires politiques jusqu’à nos jours et dans le monde entier ? Entretien avec Quentin Deluermoz

Née à Paris, écrasée à Paris, la Commune est un épisode emblématique de l’histoire de la capitale. Mais, dès ses débuts, ses idées et sa force ont essaimé bien loin, dans toute la France et à l’étranger. Et aujourd’hui encore, la Commune de Paris continue à vivre comme un projet politique constamment réactualisé, en France et au-delà de nos frontières.

Dans son ouvrage Commune(s), 1870-1871 : Une traversée des mondes au XIXe siècle (Le Seuil, 2020), Quentin Deluermoz analyse la puissance politique et sociale de l’événement initial, qui a su le propulser à travers les espaces géographiques et les époques.

Quentin Deluermoz s’entretiendra avec l’historien Alexandre Frondizi, spécialiste du XIXe siècle.

Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : La Chapelle (321m) 2, 4 : Barbès-Rochechouart (329m) 4,5 : Gare du Nord B, D, E : Gare du Nord



Contact :Bibliothèque Goutte d’Or 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ 0153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

