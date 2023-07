WINE WALK AU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC Puissalicon, 6 juillet 2023, Puissalicon.

Puissalicon,Hérault

Tous les jeudis de 18h à 20h, Wine Walk au Château St Pierre de Serjac, balade dans les vignes commentée avec dégustation de vins – 25€ par adulte et 5€ par enfant. Sur réservation..

2023-07-06 18:00:00 fin : 2023-07-06 20:00:00. .

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



Every Thursday from 6 to 8 pm, Wine Walk at Château St Pierre de Serjac, guided tour of the vineyards with wine tasting – 25? per adult and 5? per child. Reservations required.

Todos los jueves de 18:00 a 20:00, Paseo del Vino en el Château St Pierre de Serjac, visita guiada por los viñedos con degustación de vinos – 25? por adulto y 5? por niño. Reserva obligatoria.

Jeden Donnerstag von 18:00 bis 20:00 Uhr, Wine Walk auf dem Château St Pierre de Serjac, kommentierter Spaziergang durch die Weinberge mit Weinprobe – 25? pro Erwachsener und 5? pro Kind. Reservierung erforderlich.

