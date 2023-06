SPECTACLE CHANT Puissalicon, 10 juin 2023, Puissalicon.

Puissalicon,Hérault

L’ Association Plaisir de Chanter présente le spectacle du « Groupe de Séb » à 21h à la salle du Peuple. Entrée 5€..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



The Association Plaisir de Chanter presents the show of the « Groupe de Séb » at 21h at the Salle du Peuple. Entrance 5?.

La Asociación Plaisir de Chanter presenta el espectáculo « Groupe de Séb » a las 21.00 h en la Salle du Peuple. Entrada 5?

Der Verein Plaisir de Chanter präsentiert um 21 Uhr in der Salle du Peuple die Aufführung der « Groupe de Séb ». Eintritt 5?

Mise à jour le 2023-06-01 par OT AVANT-MONTS