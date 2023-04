RANDONNÉE À MINERVE – AUTOUR DE LA CITÉ Route du Stade, 28 mai 2023, Puissalicon.

Le Foyer Rural de Puissalicon vous propose une randonnée à Minerve – Autour de la Cité – Distance : 9km – Dénivelé : +456 – Difficulté : Moyen. Rendez-vous à 9h au stade de Puissalicon. Gratuit. (Covoiturage à partir du stade).

Route du Stade

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



The Foyer Rural de Puissalicon proposes you a hike in Minerve – Around the city – Distance : 9km – Level : +456 – Difficulty : Medium. Meeting point at 9am at the stadium of Puissalicon. Free of charge. (Carpooling from the stadium)

El Foyer Rural de Puissalicon propone una caminata en Minerve – Alrededor del pueblo – Distancia: 9km – Nivel: +456 – Dificultad: Media. Punto de encuentro: 9h en el estadio de Puissalicon. Actividad gratuita. (Coche compartido desde el estadio)

Das Foyer Rural von Puissalicon schlägt Ihnen eine Wanderung in Minerve vor – Rund um die Stadt – Distanz: 9km – Höhenunterschied: +456 – Schwierigkeitsgrad: Mittel. Treffpunkt um 9 Uhr am Stadion von Puissalicon. Die Teilnahme ist kostenlos. (Fahrgemeinschaften ab dem Stadion)

