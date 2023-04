NOUVEAU RÉCITAL POÉTIQUE 23 Avenue de Béziers, 26 mai 2023, Puissalicon.

Fanny Seguin revient avec un nouveau récital de « poésie spectacle » où elle évoque la vie et l’oeuvre du voyou François Villon, du Dandy tourmenté Charles Baudelaire, de l’alcoolique au cœur tendre Paul Verlaine et du fou de liberté Arthur Rimbaud, de tous ces poètes qu’on appelés « Maudits » d’où le titre de son récital. « Histoire du poète Maudit » à 18h30 à la Médiathèque. Gratuit. Sur réservation..

23 Avenue de Béziers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



Fanny Seguin comes back with a new recital of « poetry show » where she evokes the life and work of the rogue François Villon, the tormented Dandy Charles Baudelaire, the alcoholic with a tender heart Paul Verlaine and the madman of freedom Arthur Rimbaud, all these poets who are called « cursed » from where the title of her recital. « Histoire du poète Maudit » at 6:30 pm at the Médiathèque. Free of ch

Fanny Seguin vuelve con un nuevo recital de « espectáculo poético » en el que evoca la vida y la obra del pícaro François Villon, el atormentado dandi Charles Baudelaire, el alcohólico de corazón tierno Paul Verlaine y el loco de la libertad Arthur Rimbaud, todos estos poetas a los que llamaban « malditos », de ahí el título de su recital. « Histoire du poète Maudit » a las 18:30 en la Médiathèque. Entr

Fanny Seguin kehrt mit einem neuen « poésie spectacle »-Vortrag zurück, in dem sie das Leben und Werk des Rowdys François Villon, des gequälten Dandys Charles Baudelaire, des Alkoholikers mit dem weichen Herzen Paul Verlaine und des Freiheitsfanatikers Arthur Rimbaud beschreibt – all diese Dichter, die man « Maudits » nennt, daher der Titel ihres Vortrags. « Histoire du poète Maudit » (Geschichte des ve

