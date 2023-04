LE TABLIER, LE KÉPI ET LE CHAPELET Rue de la Promenade, 20 mai 2023, Puissalicon.

L’ atelier théâtre du Foyer Rural de Pailhès vous présente à 20h30 à la salle du peuple » le tablier, le képi et le chapelet » de Jérôme Dubois. Qu’est ce qu’on s’ennuie en retraite ! C’est du moins ce que pense ce brave Henri, jeune retraité de la gendarmerie, au grand désespoir de sa femme, Agathe. Jusqu’au jour où tout bascule et l’on regrette déjà la monotonie d’avant.. Gratuit. Sur réservation.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

Rue de la Promenade

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



The theater workshop of the Foyer Rural de Pailhès presents at 20:30 at the hall of the people « the apron, the kepi and the rosary » of Jerome Dubois. How bored we are in retirement! At least that’s what Henri, a young retired gendarme, thinks, much to the despair of his wife, Agathe. Until the day when everything turns upside down and we already miss the monotony of before. Free of charge. On reservation

El taller de teatro del Foyer Rural de Pailhès presenta a las 20.30 h en la Salle du Peuple « le tablier, le képi et le chapelet » de Jérôme Dubois. ¡Qué aburrido es jubilarse! Al menos eso es lo que piensa Henri, un joven gendarme jubilado, para desesperación de su mujer, Agathe. Hasta el día en que todo da un vuelco y ya se echa de menos la monotonía de antes. Gratis. Con reserva

Die Theaterwerkstatt des Foyer Rural von Pailhès präsentiert Ihnen um 20.30 Uhr im Saal des Volkes « le tablier, le képi et le chapelet » von Jérôme Dubois. Wie langweilig ist es doch im Ruhestand! Das denkt zumindest der gute Henri, ein frisch pensionierter Gendarmeriebeamter, zur großen Verzweiflung seiner Frau Agathe. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert und man bereits die Monotonie von früher vermisst… Kostenlos. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-04-20 par OT AVANT-MONTS