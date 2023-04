EXPOSITION DE DESSINS HUMORISTIQUE « ICI C’EST LE VIN » 23 Avenue de Béziers, 9 mai 2023, Puissalicon.

Exposition de dessins humoristiques de Michel ROMAN à la Médiathèque Municipale, séance de dédicaces. Vernissage le 12 mai à 18h. Entrée libre..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-27 . .

23 Avenue de Béziers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



Exhibition of cartoons by Michel ROMAN at the Médiathèque Municipale, signing session. Opening on May 12 at 6 pm. Free entrance.

Exposición de caricaturas de Michel ROMAN en la Médiathèque Municipale, sesión de firmas. Inauguración el 12 de mayo a las 18.00 h. Entrada gratuita.

Ausstellung von Cartoons von Michel ROMAN in der städtischen Mediathek, Autogrammstunde. Vernissage am 12. Mai um 18 Uhr. Freier Eintritt.

