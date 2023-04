LES BONS VIVANTS Rue de la Promenade Puissalicon Catégories d’Évènement: Hérault

LES BONS VIVANTS Rue de la Promenade, 7 mai 2023, Puissalicon. Salon des vins natures et bio. Causeries, balade, cirque, concerts, expositions et repas des producteurs..

2023-05-07 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-07 00:00:00. .

Natural and organic wine fair. Talks, walks, circus, concerts, exhibitions and producers’ meals. Feria del vino natural y ecológico. Charlas, paseos, circo, conciertos, exposiciones y comidas de productores. Messe für Natur- und Bioweine. Gespräche, Spaziergänge, Zirkus, Konzerte, Ausstellungen und Mahlzeiten der Erzeuger. Mise à jour le 2023-04-21 par OT AVANT-MONTS

