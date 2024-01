THÉÂTRE – LA COMPAGNIE DE RIQUET « COUP DE VIEUX » Puissalicon, vendredi 2 février 2024.

THÉÂTRE – LA COMPAGNIE DE RIQUET « COUP DE VIEUX » Puissalicon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

« Coup de vieux » comédie à sketchs par La Compagnie de Riquet à 20h30 à la salle des fêtes à 20h30. Un dentier a été perdu. On cherche désespérément le propriétaire. D’une chorégraphie de maison de retraite à une course de déambulateurs. Gratuit, participation au chapeau.

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie mediatheque@puissalicon.fr



