Puisqu’on a toujours fait comme ça Centre socioculturel François Rabelais, 3 mars 2022, Changé.

Puisqu’on a toujours fait comme ça

Centre socioculturel François Rabelais, le jeudi 3 mars 2022 à 20:30

Nous attendons de lui qu’il apporte du sens à notre vie et, en même temps, nous aimerions qu’il occupe moins de place. Qui ne s’est pas entendu poser cette première question: « Tu fais quoi dans la vie ? » qui, en fait, veut dire : « Quel métier exerces-tu ? »Notre travail détermine-t-il qui nous sommes ? Notre activité professionnelle est-elle le premier, voire le seul critère pour nous définir ? Autant de constats qui donnent raison d’être à un spectacle sur ce thème. Avec son écriture élaborée à partir d’improvisations, Grand Maximum nous embarque avec humour et démesure dans un univers empreint de tendresse et de cruauté, dans lequel mélancolie et recherche de sens ne nous empêchent en aucun cas de rire de nous autant qu’ils rient d’eux-mêmes. Collectif Grand Maximum [grand-maximum.com](https://grand-maximum.com) _Direction, écriture et mise en scène : Sebastian LAZENNEC_ _Jeu : Lydia BENOIST, Cécile GENOUD, Nathalie ALLON-NEAU, Marion DUBOIS, Frédérique LEGUILLON, Catherine PLUMARD, Caroline LEBOIS, Julie MOQUET, Emilie MÉTRIS, Sophie LOYSANCE, Nicolas BOUTRUCHE, Yvonnic STOCKER, Marc BOURAS-SEAU, Pascal FOUILLÉ, Didier BEAUJEAN, Nicolas AUBERT et Samuel GIGLIO_ _Technique et création lumière : Jérôme GUILMIN_

Tarif plein : 10 € / Adhérents : 8 € / Réduit : 6 € / – 12 ans : gratuit

Le travail, au cœur de notre paradoxal rapport au monde, monopolise la plus grande partie de notre temps.

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T21:30:00