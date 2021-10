PUISQUE C’EST COMME CA, JE VAIS FAIRE UN OPERA TOUTE SEULE La Batterie, 22 janvier 2022, GUYANCOURT.

PUISQUE C’EST COMME CA, JE VAIS FAIRE UN OPERA TOUTE SEULE

La Batterie, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Depuis qu’Anja a grandi, les regards autour d’elle ont changé. Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de ses camarades. Anja déborde d’envies, de musique… et de colère : pour en terminer avec l’injustice, les interdits, les injonctions à devenir autre chose que ce qu’elle veut être : libre ! On lui dit que les grandes compositrices, ça n’existe pas ? Puisque c’est comme ça, elle fera son opéra toute seule, en promettant : « Moi, Anja Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. » L’autrice-compositrice-interprète Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Elle relève ces deux défis par une plongée dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de révolte et la passion de la musique, trouvera sa force d’autonomie. Une pièce musicale qui démontre que les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’immenses puissances de réinvention. Séances scolaires : jeudi 20 et vendredi 21 janvier à 9h45 et 14h15. Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines Texte et musique Claire Diterzi Collaboration dramaturgique Kevin Keiss Avec Anaïs de Faria (soprano) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,75€

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00