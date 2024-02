Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule Colmar, vendredi 15 mars 2024.

Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule Colmar Haut-Rhin

Claire Diterzi aborde dans ce spectacle ses thèmes de prédilection à travers le prisme du regard enfantin, tout en jouant avec les codes de l’opéra, monde souvent jugé élitiste et inaccessible.

L’histoire commence par une grande colère, quand dans sa classe de musique, Anya dévoile son désir d’écrire un opéra, et que la directrice lui explique que les grandes compositrices, ça n’existe pas. Une colère d’enfant qui fait claquer les portes et trembler les murs. Une colère russe. Pleine de colères plus anciennes encore. Une colère pour en terminer avec l’injustice, avec les interdits, avec les injonctions à devenir autre chose que ce qu’Anya veut être LIBRE. Puisque c’est comme ça, elle s’enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule. A travers la révolte d’Anya, c’est bien la force d’autonomie d’une toute jeune fille qui nous intéresse. Mais aussi l’assurance que les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont parfois d’immenses puissances de réinvention.

A partir de 5 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:30:00

fin : 2024-03-15 15:10:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

