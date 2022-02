PUISQUE C’EST COMME CA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE Balaruc-le-Vieux, 23 avril 2022, Balaruc-le-Vieux.

PUISQUE C’EST COMME CA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE Balaruc-le-Vieux

2022-04-23 – 2022-04-23

Balaruc-le-Vieux Hérault

8 ans et +

Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux défis, elle nous plonge dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de révolte et la passion de la musique, trouve sa force d’autonomie. Une pièce musicale qui nous assure que les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’immenses puissances de réinvention.

Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux défis, elle nous plonge dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de révolte et la passion de la musique, trouve sa force d’autonomie. Une pièce musicale qui nous assure que les colères d’enfants, loin de n’être que des caprices, sont d’immenses puissances de réinvention.

Balaruc-le-Vieux

