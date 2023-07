Atelier de réalisation : film participatif Puiseaux Puiseaux Catégorie d’Évènement: Puiseaux Atelier de réalisation : film participatif Puiseaux Puiseaux, 23 août 2023, Puiseaux. Atelier de réalisation : film participatif Mercredi 23 août, 09h00 Puiseaux Ciclic ainsi que le cinémobile de la région vous proposent de participer à un atelier de création avec la participation d’un professionnel afin de réaliser une scène d’un film appartenant à une franchise.

A partir de 8 ans.

Inscription à faire seulement à la bibliothèque. Puiseaux Rue de l’Eglise, Puiseaux Puiseaux [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 34 32 59 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-puiseaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T09:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00

2023-08-23T09:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00

