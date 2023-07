Fête nationale Puiseaux Puiseaux, 14 juillet 2023, Puiseaux.

Fête nationale Vendredi 14 juillet, 06h00 Puiseaux

Le comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux organise un vide grenier avec buvette et restauration sur place puis une soirée moules frites suivie d’une retraite aux flambeaux, d’un feu d’artifice et d’un bal populaire.

Puiseaux Rue de l’Eglise, Puiseaux Puiseaux [{« type »: « email », « value »: « cidf.puiseaux@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T06:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

2023-07-14T06:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

FMACEN045V50AJG6

Comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux